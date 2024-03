Santa Matilde, portatrice di soccorso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Matilde nasce a Engern (Sassonia) nel 895 circa; da lei e da suo marito, Re di Germania, discende la casata che conterà 4 imperatori: la famosa dinastia Sassone.Educata nel monastero di Herford, Matilde, non si mantiene estranea alle vicende della politica.Quando nel 936 muore suo marito Enrico, lei non è favorevole al primogenito Ottone come successore e tende a far proclamare Re il più giovane figlio Enrico. Si arriva a un conflitto tra i due fratelli nel quale vince Ottone.Nel 955 Ottone mette fine alle incursioni degli Ungari che seminano morte in Germania, egli infligge loro una dura sconfitta, riportando la tranquillità. La famiglia di Matilde allora si riconcilia e Matilde si ritira nel Monastero di Quedlimburgo in Sassonia. Ottone e Enrico, i due fratelli rivali, sono preoccupati perché la madre spende troppo nei soccorsi ai malati e ai poveri.

Matilde inoltre fonda nuovi monasteri nei quali si occupa particolarmente dell'istruzione. La Santa si dedica, altresi, a una intensa vita di preghiera e a lei viene attribuito il dono della profezia. Matilde viene però colpita da dolori famigliari: dopo il marito perde infatti i figli Enrico e Bruno.

Santa Matilde muore a Quedlimburgo nel 968 e viene seppellita nella cappella del castello, accanto al marito. La Santa, nella raffigurazione agiografica, viene presentata con una borsa di denaro oppure con medicine, mentre passa, con la corona in testa, di casa in casa a portare soccorso.

Buon onomastico a chi si chiama Matilde.