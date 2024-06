Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Paola nacque in una pia famiglia di Genova il 3 marzo 1809; i suoi 4 fratelli furono tutti sacerdoti.Il suo primo apostolato lo esercitò a fianco di un fratello parroco a San Pietro in Quinto. Don Giuseppe aveva una scuola di fanciulle povere e affidò la direzione alla sorella.Paola non si dedicò solo all'insegnamento nelle sole ore della scuola, ma chiamava a sé le sue piccole amiche e le intratteneva in elevate conversazioni.Il 13 agosto festa di Santa Chiara, assieme a 6 altre compagne, la Frassinetti fece i voti religiosi.Don Luigi Passi di Bergamo, che aveva una congregazione per l'istruzione sotto la protezione di Santa Dorotea, cercava delle suore cui affidarla. Avendo sentito parlare di Paola Frassinetti e delle sue iniziative, le fece la proposta di assumere l'assistenza dell'opera da lui ideata. Paola abbracciò la proposta del Passi e diede alla comunità il nome di Istituto di Santa Dorotea.In seguito Gregorio XVI affidò alle Dorotee l'incarico di riformare l'antico Istituto di S. Maria del Rifugio presso Sant'Onofrio nel Quirinale e qui Paola fissò la sua dimora stabile. L'istituto si diffuse anche a Bologna e in tutte le città di Italia; non tardò poi a espandersi in tutto il mondo.La Frassinetti morì l'11 giugno 1882, dopo aver ricevuto la visita di San Giovanni Bosco.Buon onomastico a chi si chiama Paola.