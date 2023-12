Sant'Everardo, il conte buono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Everardo nacque in Francia nell'810, fu conte di Frejus e fondò in questa città il monastero dei Canonici Regolari.Egli aveva molti interessi culturali nell'ambito della letteratura e del diritto. Everardo fu anche un potente del mondo svolgendo una parte importante nelle vicende politiche del tempo. Anche il padre del Santo era stato un alto funzionario dell'imperatore Carlo Magno.Dall'imperatore, Everardo venne investito da estesi possessi in Lombardia, in Francia e in Germania.Nominato poi Marchese del Friuli egli conduceva una vita onorabilile in mezzo ad amici: tra questi Vescovi, Arcivescovi e Abati.Per la sua saggezza e bontà, nell'842, l'imperatore Lotario lo scelse come ambasciatore per salvare la pace è l'integrità dell'imperoEverardo, dotato di grande cultura, riuscì con successo non solo nelle dispute dottrinali ma anche nelle sue battaglie contro i nemici esterni dell'impero: slavi, normanni e saraceni.

Secondo una tradizione, negli ultimi anni della sua vita, avvenne un miracolo: una volontà divina indicò a Everardo un luogo dove doveva nascere un monastero.

Egli allora costruì la chiesa e il monasteri di Fleckenhorst.

Santa Isberga si trasferì, assieme ad altre compagne, in tale monastero: Everardo diede loro 2 terzi dei suoi possedimenti e con il resto della sue ricchezze fondò un altro monastero a Fulda dove egli stesso trascorse il resto della sua vita.

Sant'Everardo morì nell'867 e da sempre viene onorato dal popolo come Santo.