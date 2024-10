Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla morte del Vescovo Limenio, che era succeduto al Vescovo Eusebio, la diocesi di Vercelli, nel 396, era in un periodo di confusione a causa di alcuni monaci che divulgavano dottrine ariane.Tali monaci contestavano la riforma voluta da Limenio in merito alla disciplina ascetica e alimentavano anche false dicerie verso Sant'Ambrogio Vescovo di Milano.Fu allora che Ambrogio, conoscendo le sue virtù, scelse Onorato come nuovo Vescovo di Vercelli. Tale designazione pacificò gli animi.Onorato nutrì, per il Santo Vescovo di Milano, sentimenti di gratitudine, quando questi si ammalò nel 397 accorse a Milano per assisterlo e gli amministrò il Santo Viatico.Onorato lavorò per un ventennio a Vercelli e migliorò la disciplina dei preti e la formazione dei fedeli.La sua vita si concluse il 29 ottobre 415 a Vercelli e le sue reliquie riposano sotto a un altare laterale della Cattedrale della città.Dell'azione Pastorale del Santo è testimonianza una incisione sepolcrale della sua tomba posta accanto a quelle di Eusebio e Limenio. Nel testo Onorato viene esaltato degno discepolo dei due Vescovi precedenti e come loro è stato predicatore della dottrina Cattolica contro gli influssi ariani.Buon onomastico a tutti i lettori che si chiamano Onorato.