San Goffredo e la pacificazione

Nato nel 1066, fu Monaco, divenne sacerdote nel 1091 e Vescovo di Amiens dal 1104.Goffredo nella sua vita si distinse come esempio di una austerità rara per quei tempi.Era devoto dei 2 Santi calzolai Crispino e Crispiniano; si recava spesso a Soissons, nel monasteri a loro intitolati.Quando divenne Abate nel Monastero di Noget mise in mostra le sue doti morali e quelle di ottimo amministratore.Per i suoi meriti spirituali il re lo elesse Vescovo di Amiens.Entrò in città a piedi nudi e in abito da pellegrino in tempi in cui i Vescovi erano considerati come potenti signori della città.Il nome Goffredo vuol dire 'Pace di Dio'; egli cercò proprio di stabilire nella diocesi la pace di Dio.Molti però erano i nemici di Dio sia tra il popolo e i feudatari, ma anche tra i religiosi e i sacerdoti.

La vita di Goffredo fu difficile e la sua attività, di riformatore e pacificatore, continuamente ostacolata.

Molti del popolo cercavano di liberarsi dal potere dei feudatari; i Vescovi da loro eletti, gelosi dei propri privilegi, appoggiavano la causa di chi aveva in mano la potenza delle armi e quella del denaro.

San Goffredo invece fu concorde con il suo popolo per appoggiare il desiderio di formare Comuni liberi dai feudatari, ma il tentativo fallì.

La vita del Santo Vescovo, che amava la giustizia divenne ancora più difficile.

L'8 settembre 1115 San Goffredo morì nell'abbazia dedicata ai due Santi Calzolai a lui tanto cari.

Fu sepolto in quella chiesa, ma dovettero passare 4 secoli perché le sue reliquie ricevessero il culto riservato ai Santi.

Buon onomastico ai lettori che si chiamano Goffredo.