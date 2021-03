Contributo per l'affitto, come richiederlo

Dopo la decisione della Regione Emilia-Romagna di concedere più tempo ai Comuni per organizzare al meglio la gestione della raccolta delle istanze per la richiesta di contributo per l'affitto, anche il Comune ha stabilito di prorogare i termini per la raccolta delle domande di contributo al 9 aprile, utilizzando in tal modo tutto il periodo utile per ampliare il più possibile la platea dei richiedenti.Il contributo concedibile è pari a tre mensilità del canone per un importo massimo di 1.500 euro e sarà concesso direttamente all’inquilino. Le risorse sono rese disponibili dalla Regione. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente in forma online. I centri Caf Italia sono a disposizione per la compilazione della domanda. E' il tema dello spazio settimanale di approfondimento, con il consulent Caf Italia Pietro Bambara, dedicato a previdenza e diritti.