Udicon e Solidus donano 35.000 euro agli ospedali modenesi

Seguire soltanto le fonti informative ufficiali ed istituzionali, stare a casa e stare attenti a chi, vergognosamente, tenta di approfittare di questa emergenza coronavirus per fare affari o per truffare. Perché finita questa parte di emergenza, potremo riprendere a pieno regime la nostra attività di consulenza attiva ed affrontare i tanti casi che ci state segnalando. In riferimento, per esempio, agli aiuti alle famiglie, al rimborso dei viaggi annullati, a chi aumenta i prezzi su igienizzanti o materiali di consumo. Noi si saremo così come continuiamo ad esserci attraverso telefono, mail.Vincenzo Paldino, Presidente regionale U.Di.Con. interviene a distanza sull'emergenza che in questo periodo ha costretto anche l'associazione ad uno stop solo fisico, ma non all'impegno. 'Insieme alla Onlus Solidus, Udicon ha deciso di donare 35.000 euro agli ospedali modenesi per sostenere il grande sforzo che la nostra sanità sta sostenendo. In questo momento tutti dobbiamo essere uniti nel contributo che dobbiamo dare alla nostra sanità, nota per avere standard di qualità elevatissimi e che ora sta reggendo a questo incredibile sforzo. Il contributo economico è importante ma il contributo che ognuno di noi può dare rimanendo a casa o nel muoversi davvero solo per necessità, è fondamentale, è il contributo più importante'Nel video l'intervento di Vincenzo Paldino, Presidente U.di.con Emilia-Romagna