Conosci il podologo?

Vogliamo farvi conoscere il podologo, figura professionale della quale si inizia a parlare ma è ancora sconosciuta a molti.Il podologo è un laureato, inserito nella classe della Riabilitazione, che si interessa di tutto ciò che si manifesta sul piede, sia in via preventiva (correzione del passo…. piede piatto….) che in forma terapeutica (verruche, callosità, funghi, ulcere, fino alle ulcere diabetiche…)Il podologo è riconosciuto come “figura sanitaria” e nel lavoro segue tutte le attenzioni previste nella sanità, sia nella attenta sterilizzazione degli strumenti che utilizza, sia nelle attenzioni per non trasmettere attraverso il sangue di un paziente infetto malattie quali HIV – epatite – ma anche più comuni funghi e verruche.Il regno del podologo è il piede che viene controllato e studiato a 360 gradi e per l’intero arco della vita di un uomo.Sei un bimbo/a e presenti il piede piatto?Ti aiuta con un plantare a correggerlo e crescere con regolarità e, se necessario, ti aiuta anche a correggere il passo.Sei un ragazzo che in piscina o in spiaggia si è arricchito di una verruca?Te la può togliere; non ti è bastata la verruca e ti sei preso anche un fungo?Te lo cura.Sei un adulto e….ahimé, si sono formati speroni calcaneari o fasciti plantari o unghie incarnite?Il podologo continua ad aiutarti.Gli anni passano, si sono formate iperchetosi dolorose (calli) ed il tuo piede risente anche dei reumatismi? Si può intervenire.Il podologo è il primo che interviene su un diabetico per trattare il piede, prolungando il tempo che poi porta alla sofferenza del “Piede Diabetico”.Forse non sapevate che secondo la legge italiana il podologo è il professionista che ha la titolarità per prescrivere e realizzare autonomamente ortesi plantari; per fare ciò deve osservare e capire il paziente con l’analisi del ranges del movimento, delle deformità osteoarticolari, dei compensi posturali, grazie a test sia manuali che computerizzati.Esaminare il piede in catena cinetica aperta e chiusa, in statica e in dinamica è di fondamentale importanza per individuare l’origine di molte fra le più comuni patologie del piede.Come avete capito il Podologo non toglie solo i calli.