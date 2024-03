Aperto al traffico il traforo del Gran San Bernardo: 18 marzo 1964

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I punti di ingresso e uscita sono situati nei comuni di Bourg-Saint'Pierre in Svizzera e Saint-Reèmy-en- Bosses in Italia. Il nome del passo del Gran San Bernardo deriva da un Santo che fondò un ospizio come rifugio per i viaggiatori, in territorio svizzero nell'Xl secolo.L'inizio dello scavo avvenne, sotto la guida dell'ingegnere Dardanelli, nel 1958; dal 1963 al 1997 il tunnel ha ospitato l'oleodotto Genova - Ingolstadt.Il traforo è rivestito da uno spesso strato di cemento armato gettato in opera; su entrambi i versanti una strada coperta conduce agli accessi del tunnel.

Il primo ottobre 2010 sono iniziati anche i lavori per la realizzazione della galleria di servizio e sicurezza; le due gallerie sono poi state collegate da 23 by-pass con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza, degli utenti del traforo, in caso di incidenti.



Il valico del Gran San Bernardo, in antichità, svolse un ruolo fondamentale nelle relazioni tra il nord e sud Europa. Attraverso il colle transitarono legioni romane, tribù barbare, i Saraceni, gli imperatori del Sacro Romano Romano Impero e Napoleone con il suo esercito. Oggi la funzione europea di questa secolare via transalpina è svolta, in chiave moderna, dal Traforo del Gran San Bernardo.