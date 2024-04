Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al Congresso degli Stati Unititi d'America, il 2 aprile 1948, vennero stanziati ben 17 miliardi di dollari.Il programma prevedeva il coinvolgimento di tutti i Paesi europei che avevano necessità, ma si concretizzò solamente nell'Europa Occidentale.L'URSS di Stalin si rifiutò di ricevere tale ausilio e obbligò gli stati a lei affiliati a fare lo stesso.Con la fine della guerra, il Continente europeo si trovava logorato e distrutto, stremato dalla paura, dalla morte, dalla fame e dai conflitti. Fu l'allora Presidente americano, Harry Truman, a comprendere che l'Europa non doveva essere abbandonata. Giocò dunque un ruolo fondamentale la proposta di di costruzione del piano Marshall.In questo periodo anche l'OEEC -Organization for European Economic Coperation- spinse gli europei a utilizzare i 17 miliardi per rendere più efficiente la loro economia. L'influenza del progetto sull'economia europea fu giudicata negativamente da alcuni economisti in quanto molte nazioni cominciarono a dipendere dagli USA.I Paesi che ne beneficiarono maggiormente furono la Germania Occidentale, la Francia, l'Inghilterra e l'Italia. Il piano Marshall, per gli americani, divenne, pertanto, anche un mezzo di rafforzamento del blocco europeo. Rafforzare l'Europa e istituire legami tra il vecchio Continente e gli Stati Uniti divenne uno strumento per contenere il comunismo.