Il motivo per cui l'equinozio avviene ogni anno un giorno diverso si deve al fatto che la Terra compie un giro completo intorno al sole in 365 giorni e 6 ore, la durata del cosiddetto anno siderale, che non corrisponde a quello del nostro calendario.È per questo motivo che è stato introdotto l'anno bisestile, che permette di recuperare 24 ore ogni 4 anni.L'inizio della primavera, dopo mesi di buio e isolamento, con il ritorno del sole e della natura in fiore, può essere fonte di grande gioia e rinnovamento.L'arrivo della primavera può quindi essere un momento di grande sollievo.Una delle cose migliori che si possono fare per migliorare il proprio umore, in primavera, è trascorrere del tempo all'aperto.



Questo non solo ci espone alla luce solare, ma ci consente anche di godere dei benefici della natura, come l'aria fresca e pulita e la bellezza del paesaggio.



Fare una passeggiata in un parco, o semplicemente all'ombra di un albero può essere un modo efficace per rilassarsi e sentirsi più positivi. La primavera è anche un ottimo momento per iniziare nuovi progetti e cambiare il nostro modo di agire.

Un'altra cosa importante da fare è prendersi cura del proprio corpo e della propria salute.

È importante con l'inizio della primavera anche mangiare cibi freschi e leggeri e fare più esercizio fisico.

Camminare di più e mangiare più frutta e verdura possono avere un grande impatto sulla salute generale.

In conclusione, il primo giorno di primavera, può essere un'ottima occasione per diventare più felici.

Ogni piccolo passo che facciamo verso un cambiamento positivo può fare la differenza nella nostra vita.

Buona primavera a tutti i lettori e le lettrici della 'Pressa'.