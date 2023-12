Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Greccio è un piccolo paesino montano dell'Italia Centrale; il paesaggio del borgo, pieno di grotte, ricorda il paesaggio di Betlemme. Il Santo di Assisi si fermò a Greccio venendo da Roma, dove aveva ricevuto, da Papa Onorio lll, la conferma alla sua regola. Le fonti francescane raccontano nei particolari come nacque il primo presepe. 15 giorni prima di Natale, Francesco con un uomo del posto di nome Giovanni, allestì il presepe 'Vivente'.Il poverello di Assisi adagiato un neonato in una greppia, tra il bue e un asinello, voleva ricordare, a tutti i presenti, i disagi in cui Gesù Bambino si era trovato. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati francescani ma anche molti uomini e donne. Tutti, nell'essere i protagonisti della rappresentazione della natività, manifestavano una gioia indicibile.Un sacerdote celebrò la Messa vicino alla mangiatoia, mostrando il legame tra l'incarnazione di Gesù e l'Eucarestia. Il presepe fu realizzato e vissuto con semplicità e San Francesco con quel segno realizzò una grande opera di evangelizzazione. L'insegnamento del 'Poverello' da allora è rimasto nel cuore dei cristiani e il presepe, fino ai nostri giorni, ripropone la bellezza della Fede con semplicità.Il presepe è come 'Vangelo Vivo', mentre si contempla la scena del Natale, si è invitati a mettersi in cammino, attratti dal Dio che si è fatto uomo.