Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Zeno Colò era nato nel 1920 e già a 15 anni entrò in nazionale, la sua carriera poi si interruppe a causa della ll guerra mondiale. Riprese a gareggiare a 27 anni e subito di rese protagonista stabilendo, a Cervinia, il record mondiale sul Km lanciato.Zeno Colò fu uno degli sciatori italiani più forti di tutti i tempi.Le piste dell'Abetone gli avevano insegnato a sciare; la sua è e rimane una storia meravigliosa, piena di romanticismo e dei valori più genuini dello sport.Nel 1952 arrivò primo su 81 concorrenti e portò a casa una bellissima medaglia d'oro, adesso in esposizione al museo dello sci ad Abetone.Il successo di Zeno Colò ad Oslo fu eccezionale e inaspettato: la vittoria del campione di sci ebbe il sapore del trionfo. Alla vigilia della gara erano in pochi ad avere fiducia il lui; il successo di Zeno fu ancora più bello perché in tanti lo indicavano sulla strada del declino.Sulla pista, olimpica, Colò dimostrò una volontà incredibile, rischiò di cadere lungo il percorso tormentoso; come un equilibrista restò in piedi nei punti più pericolosi e insidiosi.Dopo le olimpiadi, il campione Abetonse, legò il suo nome a un modello di scarponi e a una giacca da sci. Zeno Colò morì a San Marcello Pistoiese il 12 maggio 1993.