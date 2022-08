Il Santo del giorno, San Lorenzo: le stelle cadenti come lacrime

Oggi 10 agosto si festeggia San Lorenzo.Lorenzo era Arcidiacono della chiesa di Roma e poche sono le notizie storiche sulla sua vita.La grande venerazione che circonda la sua memoria dimostra essa stessa le sue grandi virtù.Le leggende tramandate hanno lo scopo di esaltare e onorare la figura di San Lorenzo. È fuori discussione che il Martire Lorenzo fu condannato a morte da Valeriano, ma si può affermare che il particolare della graticola usata per il martirio è una aggiunta volta a ingigantire la sua gloria e rendere proverbiale la sua eroica sopportazione alla sofferenza.Il ruolo di San Lorenzo pare fosse quello di amministrare i beni ecclesiali che dovevano servire ai bisognosi. Quando i suoi persecutori chiesero di consegnare le ricchezze della chiesa ottenne una proroga per poterle raccogliere, però dopo essersi affrettato a distribuire tutti i beni ai poveri, presentò al prefetto il vero tesoro della chiesa: una folla di ammalati, mendicanti, ciechi e storpi.La notte di San Lorenzo è legata a credenze antiche e affascinanti: secondo una leggenda le stelle cadenti rappresentano le lacrime del Santo martirizzato sui carboni ardenti. Anche Giovanni Pascoli nella sua poesia '10 agosto', ha consolidato questa credenza popolare associandola all'uccisione del padre avvenuta il 10 agosto 1857:San Lorenzo, io lo so perché tantodi stelle per l'aria tranquilla,arde e cade, perché si gran piantoNel concavo cielo sfavilla...La grande devozione del popolo romano nei confronti di San Lorenzo si spiega dalla quantità straordinaria di luoghi di culto che gli vennero dedicati dai primi secoli: nel medioevo esistevano più di 30 chiese o cappelle a lui intitolate. San Lorenzo è patrono dei diaconi, dei poveri, dei cuochi, dei pompierie dei librai. Buon onomastico a tuttii lettori che si chiamano Lorenzo.