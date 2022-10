Oggi, 2 ottobre, è la festa dei Santi Angeli Custodi.Agli Angeli è affidata la custodia degli uomini e delle donne. Essi sono le nostre guide invisibili e ci stanno continuamente accanto nel pericoloso viaggio della vita, per difenderci da tutti i pericoli.Gli Angeli custodi inoltre ispirano in noi pensieri santi e prendono le nostre preghiere ed opere buone e le presentano a Dio. Tutti abbiamo bisogno di un aiuto per vedere dove andiamo e di conoscere la via giusta.Tutto ciò ci viene spiegato in modo mirabile da Papa Francesco in una sua omelia di qualche anno fa: 'C'è il pericolo di non camminare, molti rimangono fermi, senza muoversi, senza far niente; si comportano come quell'uomo del Vangelo che aveva paura di investire il talento. Tanta gente non sa camminare o ha paura di rischiare e si ferma, ma chi nella vita è fermo finisce per corrompersi.Buon onomastico a tutti i lettori e le lettrici che si chiamano Angelo o Angela.