Medardo nacque a Salency (Francia) nel Vl secolo; dopo gli studi venne ordinato sacerdote e divenne famoso per alcuni prodigi a lui attribuiti. Tali piccoli miracoli li compì a favore di ladri: la sua preghiera rese 'muta' la campanella che segnalava il furto di una mucca; un'altra volta placò api inferocite contro un uomo che rubava un arnia con il miele: mucca e miele appartenevano a Medardo.Victor Hugo, nei miserabili, creando la figura del Vescovo Benvenuto Myriel, che perdonava chi aveva rubato la sua argenteria, si ispirò, probabilmente, ai racconti sulla generosità di Medardo.Intorno al 545, il Santo divenne Vescovo dell'attuale Saint-Quentin. Un giorno arrivò in diocesi Radegonda moglie del Re Clotario; tradita e offesa voleva lasciare la corte e farsi monaca. Medardo la accolse, la consacrò Diaconessa e l'avviò verso una nuova vita: Radegonda fonderà poi un monastero e un ospedale a Poitiers.L'episcopato di Medardo durò 15 anni, durante i quali predicava il Vangelo con una dolcezza che inteneriva e impiegava molto suo tempo nella contemplazione e nella preghiera.Il Santo Vescovo era inoltre umile e conduceva una vita austera.Morì, nel 560 circa, venne portato a Soisson e sopra la sua tomba si costruì poi la chiesa dell'Abbazia di San Medardo. Il culto del Santo Vescovo incominciò subito e si divulgò per voce popolare. Alcune raffigurazioni di San Medardo lo mostrano a bocca aperta e sorridente, poiché lo si invocava contro il mal di denti. Il suo nome poi fu associato anche alla meteorologia. Secondo un detto popolare; 'Se piove nel giorno di San Medardo (8 giugno) pioverà ancora altri 40 giorni'.Buon onomastico a chi si chiama Medardo.