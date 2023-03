Santa Caterina di Svezia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Anche Caterina, rimasta vedova, vive all'ombra della madre, che è impegnata a fondare comunità religiose e intanto si dedica al servizio degli ammalati e per mezzo del Signore compie molti miracoli.Caterina accompagna la mamma Brigida nei suoi viaggi e l'assiste fino alla morte avvenuta nel 1373.Gregorio Xl la invita anche a raccogliere i documenti per la canonizzazione della madre, che viene celebrata nel 1391: Caterina non assisterà all'evento, muore a Valdsteba, dove è tornata come badessa nel 1381.La Santa, apparentemente, sembra una figura di secondo piano, che si è occupata come aiutante della madre.Eppure Caterina è diventata cara agli svedesi e si è sviluppata la sua fama di santità.Solo a 85 anni dalla sua morte si aprirà il processo per la sua canonizzazione, che però non si concluderà e nessuno a Roma la proclamerà Santa.In Svezia però si venera come tale; nel 1488 Innocenzo Vlll autorizza la traslazione dei suoi resti, che avviene, in forma solenne come per i Santi, alla presenza del reggente di Svezia. Una venerazione popolare si tramanderà nel tempo, dedicando a Caterina due commemorazioni: quella del giorno della morte e quella della traslazione.