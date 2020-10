Ora la Didattica a Distanza per le Scuole superiori, che ha tolto dai bus centinaia di studenti, ha tolto anche le castagne dal fuoco agli esponenti del governo nazionale, regionale e provinciale che sul fronte del trasporto pubblico, nonostante l'intera estate a disposizione, non hanno saputo mettere in campo per tempo (e per tempo si intende alla ripresa dell'anno scolastico), azioni efficaci per scongiurare il sovraffollamento dei bus urbani ed extraurbani che, non a caso, ancora oggi rappresenta uno dei settori che maggiormente preoccupano i cittadini. Soprattutto nello specifico del trasporto scolastico. Una preoccupazione che per il Presidente della Provincia Giandomenico Tomei non aveva e non ha ragione di esistere. 'Le posso garantire - ha scritto il presidente della provincia sulla sua pagina FB rivolgendosi ad genitore che lamentava il sovraffollamento quotidiano del bus del figlio nel tragitto casa scuola - che nessun pullman della montagna ha caricato più dell'80% del massimo previsto da libretto'. Tutto a posto quindi, non certo per il genitore che vedendosi messa in dubbio la sua testimonianza decide di chiudere la conversazione, lasciando a noi una richiesta. Visto che i dati dell'assenza di sovraffollamento ci sono (e deduciamo ci siano alla base di una dichiarazione così perentoria e di garanzia da parte del Presidente della Provincia), siano resi noti ufficialmente. E non solo nello specifico della montagna ma anche del resto della provincia.