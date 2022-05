Fermate quel Decreto: sindacati e insegnanti in piazza per un appello a governo e parlamento

Il segretario provinciale CGIL scuola Claudio Riso inserisce il riferimento ai dirigenti non d'accordo con lo sciopero di oggi nel suo intervento, in piazza della manifattura Tabacchi, a Modena. 'Da un mese sapevano della mobilitazione di oggi e non sono stati in grado di organizzarsi e di organizzare gli istituti'. In effetti qualcosa questa mattina non è andato. La mancata condivisione dei dirigenti scolastici della protesta, sembra avere avuto alcuni effetti su vari fronti Da un lato la presenza in piazza non era quella che ci si poteva aspettare per un evento lanciato e sostenuto dalle rappresentanze sindacali Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil Scuola Rua e Snals/Confsal; dall'altro il fatto che molte scuole non avevano inviato alle famiglie la comunicazione dello sciopero e delle possibili ore vuote per assenza di personale in sciopero avrebbe creato situazioni di caos in diverse scuole dove i docenti erano assenti.Venendo ai contenuti della protesta, al centro della mobilitazione per le principali sigle sindacali che lo hanno promosso 'le norme inaccettabili e umilianti contenute nel decreto legge 36'.'Un decreto, quello approvato lo scorso 30 aprile, che se sarà convertito in legge così com’è mette le mani nelle tasche dei lavoratori tagliando i 500 euro della Card del Docente, aumenta di fatto l’orario di lavoro, penalizza fortemente i docenti precari per i quali si prevedono condizioni più gravose e onerose per poter aspirare alla stabilizzazione, taglia 10mila cattedre dall’organico di diritto, con la conseguenza di alimentare l’annoso problema delle classi pollaio. Tutto questo mentre il contratto nazionale è scaduto da 40 mesi e le risorse per il rinnovo sono irrisorie' - specificano i sindacati.lo sciopero ha avuto il suo momento di piazza dalle ore 10 nel piazzale Ma.Ta. nell’area della ex Manifattura Tabacchi.'Lavoratori e sindacati chiedono - chiedono all'unisono CGIL Cisl e UIL e Snals - di stralciare dal decreto del Governo tutte le disposizioni che peggiorano le condizioni di lavoro e invadono il campo della contrattazione. La formazione e gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro devono essere regolati dal contratto, non per legge.E’ necessario aprire al più presto le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da tre anni, e rivalutare nel nuovo contratto le retribuzioni di tutti i profili professionali. E’ necessario incrementare ulteriormente le risorse stanziate in legge di Bilancio. E’ inaccettabile procedere con un sistema a premi per pochi.'Occorre dare stabilità al lavoro e rafforzare gli organici anziché tagliarli. Il sistema di reclutamento deve assicurare la copertura dei posti vacanti e prevedere la stabilizzazione del personale precario' - chiudono CGIL, Cisl e Uil.Deve essere riconosciuta la professionalità di chi lavora nella scuola come risorsa fondamentale, valorizzando il lavoro delle persone, si devono mettere in sicurezza le scuole, colmare squilibri e divari territoriali, ridurre il numero di alunni per classe'Allo sciopero ha aderito il Partito della Rifondazione Comunista