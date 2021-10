Annovi Reverberi, la Fiom ancora in protesta

Ancora scioperi questa mattina alla Annovi Reverberi, multinazionale di Modena tra i leader nella produzione di pompe idrauliche, nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto aziendale. 'L'iniziativa - spiega Paolo Brini della Fiom-Cgil Modena - ha come obiettivo di sbloccare il tavolo di trattativa che ad oggi vede uno stallo sul tema del salario poiché la direzione aziendale per il momento si è dichiarata indisponibile ad accettare la richiesta di aumento salariale'. E alla domanda 'vi sentite rappresentati dal Governo?', la risposta è stata netta: 'Non è il nostro Governo, è il Governo dei banchieri'.