Ansia, depressione e insonnia: disturbi raddoppiati, anche a Modena

Se nel corso del 2020 gli accessi al Pronto Soccorso psichiatrico e i ricoveri per disturbi psichici gravi si era ridotto del 10%, anche per effetto delle chiusure sia dei servizi sia del lockdown, con le aperture e l'allentamento delle restrizioni sono raddoppiati i casi trattati a livello specialistico dai centri di salute mentale dell'Ausl di Modena, per disturbi giudicati non gravi ma comunque capaci di impattare in modo importante sulla qualità della vita delle persone: stati ansiosi, depressione, insonnia, disturbi psicosomatici. 'A soffrire sono soprattutto adolescenti e giovani adulti' - afferma Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda USL di Modena presente questa mattina alla presentazione di Màt, la settimana della salute mentale con appuntamenti a tema a Modena ed in diversi centri della provincia. Appuntamenti che tornano in presenza, sia per quanto riguarda il pubblico sia per i relatori. Un punto, quella del Direttore, sfociato in un raccomandazione: 'Consiglio di affrontare questi disturbi attraverso l'aiuto di uno specialista, e non ricorrere a trattamenti farmacologici che potrebbero risultare anche controproducenti'L'emergenza Covid, le restrizioni, le chiusure allo stesso tempo, sul fronte dei servizi sanitari e di salute mentale, ha comunque portato indirettamente ad effetti positivi. Legati soprattutto agli investimenti sulle e alle opportunità delle tecnologie per i contatti ed il supporto a distanzaGi.Ga.