Appennino, ancora neve: superato il metro a Passo delle Radici

Continua a nevicare nell'alto appennino, dove gli accumuli di neve superano il metro nella zona del Passo delle Radici. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve e le turbine anche nella mattinata di oggi mercoledì 30 dicembre, per mantenere le strade aperte al transito e sgombre, in particolare sulla provinciale 324 nella zona del Passo delle Radici e Sant'Anna Pelago e sulla provinciale 486 nella zona di Piandelagotti, dove i fenomeni nevosi persistono.

Al momento sulle altre strade di montagna, non interessate da precipitazioni nevose, sono percorribili e prosegue l'attività controllo da parte dei tecnici per le possibili gelate notturne, in caso di calo delle temperature.

Su tutte le strade è in vigore l'obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l'effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c'è l'obbligo di catene e o gomme da neve.