Appello Zuppi-Lepore: 'Aprite le vostre case ai profughi'

A Bologna ci sono le risorse per sostenere 300 posti nel sistema Sai ma quegli alloggi adesso vanno trovati, tranne i primi 80 che sono stati già individuati in gran parte all'interno del patrimonio a disposizione dell'Asp. La solidarietà 'è la prima grande risposta', premette Zuppi nel video, diffuso sui social del Comune e sul canale You tube di Palazzo D'Accursio.'Si prevede che arrivi un milione di persone. Devono trovare una casa'. 'Facciamo spazio', è l'appello dell'arcivescovo mentre Lepore, accanto a lui nel video, dice: 'Ora è il momento di mettere a disposizione casa propria. Sarete in buone mani'. Sono infatti previsti rimborsi per chi mette a disposizione una casa per accogliere chi scappa dalla guerra in Ucraina. Da quando è stata messa a disposizione la mail del Comune per l'emergenza, è arrivata una decina di disponibilità da parte dei cittadini.Allertate anche le associazioni degli albergatori per sapere se ci sono possibili sistemazioni a disposizione di chi arriva. Sono comunque tanti, a partire dagli ucraini già residenti a Bologna (circa 3.600 persone) che hanno deciso di far spazio in casa propria. Studenti, ad esempio, che hanno una stanza libera in appartamento o famiglie con figli grandi che hanno spazio in più nella propria casa. 'Da oggi anche sul progetto Vesta si potrà dare disponibilità per le accoglienze intra-famigliari', informa in proposito l'assessore comunale al Welfare Luca Rizzo Nervo. 'Contiamo che nei prossimi giorni possano aumentare le disponibilità'. Il Comune ha anche messo a disposizione un form (da lunedì anche in inglese ed ucraino) da compilare su Iperbole con cui le persone in arrivo possono, al di là della obbligatoria auto-denuncia in questura, segnalarsi all'amministrazione, in maniera poi da essere tenuti in considerazione per i diversi servizi. A partire dall'inserimento a scuola dei tanti bambini in arrivo (circa il 40% del totale) sul quale martedì si terrà un briefing con i dirigenti scolastici. 'Vogliamo che nessuno sia invisibile- spiega ancora Rizzo Nervo- anzi il form ci permette di potere contattare queste persone e metterle al corrente di tutte le possibilità'. Sulla mail, oltre alle prime disponibilità di alloggio, stanno arrivando anche offerte di inserimento lavorativo.