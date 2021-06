Assalto a Portavalori: battibecco in Consiglio comunale a San Cesario su informativa

'Sono stato sbeffeggiato da un consigliere e dal sindaco, solo per avere considerato opportuno informare il consiglio dell'inferno creato in A1 dall'assalto al portavalori pochi minuti prima dell'inizio della seduta. Come consigliere e componente del locale gruppo di vicinato dei cittadini ero stato avvertito di quanto stava accadendo. Mi sono recato sul posto ho assitito a quello scenario da film e quando sono arrivato in consiglio, scusandomi per il ritardo, ho pensato di informare i consiglieri del dramma che si stava consumando visto che nessuno lo aveva fatto. Per questo sono stato beffeggiato da un consigliere e dal sindaco che ha confermato di essere a conoscenza dei fatti e di non avere informato il Consiglio comunale. Cosa che ho fatto io'. Così il Consigliere comunale di Rinascita locale Mirco Zanoli racconta la sua esperienza da testimone dell'accaduto nel tratto dell'A1 e dell'accoglienza ricevuta dall'informativa al consiglio. Dove si è generato un botta e risposta dai toni poco distesi tra lui, il consigliere di maggioranza Melli ed il sindaco Zuffi, rappresentato nel video