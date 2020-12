'Assembramenti? Follie, così a Modena ci avviamo alla terza ondata'

'La fascia gialla che ci consente di andare in giro non può distoglierci dal dovere di difendere quel target della popolazione che rischia di più. Modena è la peggiore provincia della regione e assistiamo ancora a ssvena inconcepibili, vere e proprie follie. Tra ospedale civile e Policlinico a Modena abbiamo circa 300 ricoverati, e non bisogna mai dimenticare che abbiamo 140 operatori a casa perché positivi al Covid'.Parole di chi la realtà sanitaria modenese e lo stress alla quale è sottoposta che risuonano come un monito drammaticamente realista nei confronti della collettività, quelle del Direttore dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, che comprende ospedale Policlinico e civile di Baggiovara, Claudio Vagnini. parole pronunciate dall'interno del nuovo blocco di letti di terapia intensiva creato al Policlinico e facente parte dell'Hub nazionale. 'Scene di assembramenti come quelle alle quali assistiamo - afferma - non fanno altro che provocare il mantenimento almeno della situazione critica attuale e le condizioni per una terza ondata. Il target maggiormente colpito della popolazione è quello degli anziani pluripatologici. Abbiamo il dovere di tutelare, con i nostri comportamenti, le categorie più a rischio'