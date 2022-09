Berlusconi sbarca su TikTok: 'Eccomi qua ragazzi!'

'Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale Tiktok per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino: parleremo e discuteremo del vostro futuro. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni: e il 60 per cento di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un po' di invidia, ma vi faccio ugualmente tanti complimenti'. Così Silvio Berlusconi accoglie i suoi fan su TikTok.'Vi racconterò di come vogliamo rendere l'Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità e la possibilità di realizzare i vostri sogni. Ci rivediamo presto su TikTok'.