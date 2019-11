Bonaccini presenta la candidatura coi sindaci: Muzzarelli show

ha presentato ufficialmente questa mattina ai padiglioni della fiera di Bologna la sua candidatura a presidente della Regione in una giornata evento con tanti sindaci emiliano romagnoli Pd, ma non solo. Assente infatti il logo del Partito Democratico.Tanti gli interventi dei primi cittadini, su tutti quello di, sindaco di Bologna,, di Parma edi Modena. E proprio Muzzarelli ha usato le parole più dure nei confronti della Lega e di Matteo Salvini, senza mai nominarlo. 'Io e il sindaco di Carpi stiamo ancora aspettando le risposte dal signore che sta girando la Regione come una trottola e che è capo di un partito molto chiuso e molto duro - afferma Muzzarelli -. Ma lui non chiama perchè racconta balle, i dati sbagliati sulla sicurezza solo per incentivare l'odio, le chiusure, le paure. Noi siamo un'altra cosa'.