'Boss mafiosi fuori dal carcere, il Dap non ha garantito sicurezza'

I boss di mafia al 41 bis fuori dal carcere e ai domiciliari? Non ha funzionato la Direzione dell'amministrazione penitenziaria che di fronte all'emergenza sanitaria non ha saputo garantire la sicurezza sanitaria dei boss all'interno del carcere senza concedere loro gli arresti domiciliari. Il non averlo fatto e il fatto di non garantire la sicurezza ha spinto la magistratura di sorveglianza a concedere gli arresti domiciliari'. Lo ha affermato Franco Mirabelli, Vicecapogruppo PD in Senato parlando questa sera alla festa nazionale dell'unità sul tema mafie ai tempi della crisi, rispondendo ad una domanda sulle ragioni che hanno portato alla concessione degli arresti domiciliari a decine di mafiosi tra cui diversi ai regimi di massima sicurezza previsti dal 41/bis.



'Di fronte alla concessione degli arresti domiciliari ai boss, abbiamo docuto intervenire con un decreto riparatore che ha portato a a rivedere le decisioni dei magistrati di sorveglianza', e per riportare i boss mafiosi in carcere.



L'intervento sul tema di Franco Mirabelli