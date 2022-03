Cartelli ribelli: la Sacca resiste ai verbali del Comune

Su via Paltrinieri e via Anderlini, quest'ultima teatro della scritta a tempera sull'asfalto della strada, l'azione della Polizia Locale che ha intimato ai cittadini di rimuovere dalle abitazioni gli striscioni e i cartelli simbolo da mesi dell contrasto all'espansione del polo logistico Conad, ha avuto più effetto. Almeno rispetto alla parte ovest del quartiere Sacca dove solo una parte dei cittadini si è arresa di fronte alla prospettiva di un verbale per l'affissione di uno o più striscione, rimuovendoli. Altri non ne ne vogliono sapere e continuano con determinazione ad esprimere il proprio dissenso.