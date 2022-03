Casa in fiamme, donna tratta in salvo dai Vigili del Fuoco

Danni ingenti ad una villetta a schiera di via Pasubio a Castelfranco e una donna rimasta intrappolata all'interno salvata dall'intervento dei Vigili del Fuoco. E' successo nella tarda mattina di oggi. L'allarme è scattato alla vista del fumo nero che usciva dalle finestre. Timore per una donna all'interno che non era vista uscire. Forse per le pesanti esalazioni sarebbe svenuta prima di potere raggiungere l'uscita e mettersi in fuga. Gli operatori dei Vigili del Fuoco, sul posto con due squadre, sono entrati nell'appartamento e l'hanno tratta in salvo, affidandola alle prime cure dei sanitari che hanno proceduto al trasporto in ospedale. Non si conoscono al momento le sue condizioni. Danni ingenti all'abitazione.Notizia in aggiornamento