'Conferenza stampa commissione inchiesta affidi? Nessuna forzatura, solo trasparenza'

'In una conferenza stampa istituzionale con la quale abbiamo voluto fare il punto, come ci è stato chiesto, non sulle conclusioni bensì sul lavoro fin qui svolto e ancora da svolgere, ci sta anche di rispondere alle domande rispetto alle nostre valutazioni, anche di merito. Abbiamo ritenuto non sottrarci anche rispetto a chi ci chiedeva un nostro giudizio. Credo che presidente non abbia soltanto il compito di essere un notaio ma anche quello di dire quello che pensa quello che ritiene che sia la situazione fino a quel momento. E io alle domande ho risposto esponendo le mie opinioni e gli elementi che a mio avviso sono usciti dal lavoro della commissione in questi mesi'Cosìrisponde alla nostra prima domanda in merito alle critiche di metodo e di merito avanzate dall'opposizione all'Ufficio di Presidenza della commissione rispetto alla decisione di indirre una conferenza stampa istituzionale sui lavori e sui risultati della Commissione, ancora prima che questa abbia terminato il ciclo di audizioni e alla sua conclusione.'Non abbiamo presentato la chiusura della commissione, perché questa lavorerà ancora due settimane e terminerà ufficialmente di fatto con la fine della legislatura quando intorno al 20 novembre presenteremo la relazione finale in una assemblea pubblica e in consiglio regionale, dove potrà svilupparsi un ampia discussione di merito e dove tutti potranno potranno esprimersi anche criticamente''Quando ci viene chiesto se in Val D'Enza c'era un sistema io rispondo che ad oggi, dalle evidenze che abbiamo, che non sono le stesse delle indagini della magistratura, emerge che non c'è un sistema criminale organizzato ma ci possono essere dei fatti anche gravi a danno di famiglie e di minori che noi non escludiamo assolutamente; fatti che la magistratura dovrà terminare di accertare. Noi possiamo valutare le procedure amministrative, i dati. Possiamo, come abbiamo detto, anche evidenziare come alcuni dati della Val D'Enza fossero superiori alla media regionale dal punto di vista delle procedure''Abbiamo detto che sicuramente dobbiamo rinforzare alcune barriere, per lasciare meno solo gli operatori. Non solo perché svolgono un lavoro delicato, e tutti devono contribuire a questo lavoro, ma anche perché è giusto che chi interviene sulla famiglia con l'assistente sociale abbia un supervisore. Questa è una delle proposte che la commissione potrà avanzare, per creare un secondo livello di supervisione, sull'operato degli assistenti sociali prima di mandare le segnalazioni al tribunale per segnalare i casi che sono da portare all'attenzione della Magistratura. Questa è una delle proposte possibili che spero possa essere condivisa da tutti'Gianni Galeotti