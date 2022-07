'Con alleanza centro-destra garantiremo governo stabile'

Sulle alleanze per il centrosinistra il cosiddetto 'modello Bologna' funziona. Ed è tutt'altro che 'al tramonto', anzi. 'Vedo solo candidati che vogliono correre nei collegi di Bologna'. A dirlo è il sindaco Matteo Lepore, che a margine di una conferenza stampa torna sulla questione delle alleanze in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. 'Nei territori si tratta di mantenere quelle alleanze che hanno consentito ai sindaci di ottenere un consenso ampio- sostiene Lepore- a Bologna abbiamo una maggioranza larga che comprende i 5 stelle, Articolo 1, Coalizione civica, i Verdi e i moderati che hanno sostenuto Isabella Conti. E' una maggioranza che sono orgoglioso di avere e di portare avanti'. Poi, con sarcasmo, aggiunge: 'Qualcuno scrive del tramonto del 'modello Bologna'. Ma io vedo solo candidati che vogliono correre nei collegi di Bologna. Quindi se questo è il tramonto, invito tutti a farsi un aperitivo'.Sul fronte centro-destra e il Deputato modenese Guglielmo Golinelli che dalla Camera sgombra il campo del dibattito: 'Il centro-destra è stato capace di trovare una soluzione in tre ore. Chi prenderà un voto in più esprimerà il candidato premier. Per garantire al paese un governo forte e stabile. Le previsioni della sinistra sono state smentite'