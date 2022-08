Contro il Sassuolo quattro indisponibili, ma la rosa è ampia e ce la giocheremo

Tre giocatori in infermeria infortunati e non disponibili (Tremolada, Seculin, Bonfanti), ai quali aggiungere la quasi certa indisponibilità di Renzetti, reduce da una gastroenterite. Compensabili comunque dall'ampia rosa a disposizione dai cambi (almeno 4 rispetto alla partita contro il Catanzaro), già previsti contro il Sassuolo, domani sera, alle ore 18, allo stadio Braglia. 'Cambi di formazione iniziale dalla difesa all'attacco' - conferma il mister nella conferenza stampa pre-partita allo stadio Braglia. Più di 5000 i tifosi confermati per un incontro importante che sarà trasmesso anche su Italia 1.La sintesi video della conferenza stampa al Braglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.