Coronavirus, a Rimini polizia in strada col megafono: 'State in casa'

'La cittadinanza deve stare in casa e limitare le uscite all'indispensabile rispettando la rigorosa distanza di sicurezza. I contravventori verranno perseguiti a norma di legge'. A Rimini sono iniziati già da due giorni gli interventi col megafono da parte della polizia locale per invitare i cittadini a stare in casa.A Rimini ad oggi i casi sono 398, a Modena 306.

Oltre alla presenza nelle strade dei veicoli di polizia municipale, protezione civili e associazione carabinieri con altoparlante, sono oltre 15.000 le chiamate che il Comune di Rimini ha inviato sui numeri fissi dei cittadini riminesi attraverso il sistema di allertamento automatico Alert System della Protezione civile.

Quella dell'altoparlante è 'una misura efficace. Suggerirei a tutti i sindaci dell'Emilia Romagna di fare lo stesso' - ha detto a riguardo ieri il commissario regionale Venturi.