Coronavirus, gli chef guidati da Bottura: 'Uniti non ci fermiamo'

Trentuno chef dei locali della provincia che aderiscono al consorzio Modena a tavola si sono ritrovati oggi pomeriggio per lanciare un segnale positivo nel difficile contesto creato dalla emergenza coronavirus. Quella messa in atto oggi 3 marzo da Modena a tavola è stata una sorta di chiamata alle armi, a reagire, alla quale hanno aderito praticamente tutti gli chef dei 31 ristoranti che fanno parte del consorzio per sottolineare in modo collettivo la caparbietà dei ristoratori modenesi e la loro voglia di non fermarsi. Una squadra guidata da'La salute e le regole che puntano a tutelarla vanno rispettate e sostenute, ma le attività quotidiane devono proseguire anche per ristabilire un clima che non sia condizionato solo da ansia e paura - ha affermato il- ritrovarsi a tavola è un'ottima occasione per farsi una carezza distrarsi, stare con la famiglia o con gli amici, rompendo una pesante cappa che rischia di bloccare tutto punto non possiamo. Inoltre non bisogna dimenticare che ognuno di noi si svolge un'attività di impresa, che diamo lavoro a decine di persone. Su questo fronte auspichiamo che anche la politica si mette al nostro fianco per adottare provvedimenti che ci aiutino a superare questa fase così difficile'.