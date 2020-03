Coronavirus, nidi e materne chiuse: rette gratis in Terre d'Argine

Nuovo punto-video giornaliero del sindaco di Carpisul tema coronavirus. Oggi il sindaco Bellelli ha rassicurato sulla sicurezza dell'ospedale Ramazzini di Carpi e ha confermato che le rette per chi ha figli che frequentano nidi e materne in Terre d'Argine saranno gratis considerata la chiusura imposta dal Governo.Appello anche ai parenti degli ospiti delle strutture per anziani a visitare il meno possibile i propri cari per preservarli da eventuali contagi.Un punto sui social quello del sindaco di Carpi (quotidianamente riportata da La Pressa) diventato un punto di riferimento per i carpigiani ma anche per tutti i modenesi, essendo