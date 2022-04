'Così i costi della guerra strangolano i piccoli e medi imprenditori'

'Il caro carburante e il caro energia rischiano di mettere letteralmente in ginocchio i piccoli e medi imprenditori italiani. Un allarme che viene lanciato in particolare dall'autotrasporto, ma che riguarda tutte le imprese'. A parlare è la presidente di Ruote Libere Cinzia Franchini.'Se penso alla mia azienda di autotrasporto i soli costi dell'energia elettrica del capannone che ospita i mezzi sono triplicati lo scorso anno - afferma Cinzia Franchini -. Mi sorprende chi pontifica sulla necessità di fare sacrifici in nome di una guerra che sarebbe anche nostra, chi afferma che sarebbe inevitabile farsi carico dei sacrifici collegati. Eppure nessuno tiene nella debita considerazione che gli imprenditori, in particolare le piccole realtà che sono l'ossatura del Paese, letteralmente chiuderanno a causa dei costi di questa guerra.'Noi, per il settore autotrasporto, siamo ancora in attesa dei 500 milioni che dovrebbero dare ristoro agli imprenditori che hanno mezzi ecologici e che sono rimasti esclusi dal taglio delle accise - chiude Cinzia Franchini -. Siamo in attesa di risorse che avrebbero dovuto essere previste da un protocollo firmato dalle associazioni dell'Albo dell'autotrasporto e che prevede prima di tutto ulteriori fondi per il rimborso dei pedaggi su cui si fonda la sostenibilità economica delle associazioni stesse. Gli autotrasportatori sono eroi che ancora ce la fanno malgrado queste associazioni di rappresentanza. Ma anche il coraggio, davanti a bilanci drammatici a causa di costi triplicati, non può nulla'.