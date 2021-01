Covid a Modena, le parole degli infermieri: 'Gli eroi sono i pazienti'

Serena Viappiani (video sopra) è infermiera alla Terapia Intensiva Polifunzionale del Policlinico. Serena, tra le altre cose, ha ricordato lo sforzo del personale infermieristico per alleviare la solitudine dei pazienti. “Noi non ci sentiamo eroi, siamo persone che facciamo il nostro lavoro con dedizione. Gli eroi sono i pazienti e le loro famiglie”.

Ad oggi, il numero dei ricoveri Covid al Policlinico di Modena e a Baggiovara è di 229. Di questi, 174 in degenza ordinaria (118 al Policlinico e 56 all’Ospedale Civile), 55 tra intensiva e semintensiva (28 al Policlinico e 27 all’Ospedale Civile di Baggiovara). Attualmente sono 195 i posti attivi Covid in degenza ordinaria e 72 tra intensiva e semintensiva, di cui rispettivamente 131 e 42 al Policlinico e 64 e 30 all’Ospedale Civile.

