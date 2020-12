Covid, Bonaccini: 'Terza ondata è inevitabile'

'Discuteremo con il Governo come Regioni per capire come arginare il rischio di una terza ondata. Chi ne capisce più di noi dal punto di vista scientifico dice che è inevitabile, ma il tema non sarà l’inevitabilità o meno, sarà la forza della terza ondata. Se si verificherà troppo robusta o invece, come ci auguriamo, lieve'. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, questa mattina durante la presentazione del patto per il lavoro e per il clima. 'Si studiano quotidianamente le curve di contagio. L’Emilia-Romagna in un mese è scesa da un Rt da 1,64 a 0,81, quindi dimezzandosi, ma complessivamente la curva del contagio è calata in Italia in maniera meno robusta di quello che si poteva prefigurare'.