Covid, l'attività negli ospedali di Modena: oggi 174 ricoverati

Oggi, venerdì 5 febbraio 2021, sono presente 174 pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell'Azienda ospedaliera di Modena, 126 in degenza ordinaria (84 al Policlinico e 42 a Baggiovara), 48 in terapia intensiva e semintensiva (32 al Policlinico e 16 a Baggiovara).

Il professore Pietro Torricelli, direttore della Dipartimento diagnostica per immagini dell'Azienda ospedaliera di Modena, parla dei volumi di attività durante la pandemia e dei percorsi sicuri per svolgere la diagnostica pesante e leggera.

