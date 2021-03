Covid, sos Pronto soccorso Baggiovara: 'A questo ritmo non reggiamo'

'Situazione estremamente grave e drammatica. Vediamo raddoppiati gli accessi quotidiani al pronto soccorso per sospetta infezione Covid. Parliamo di circa 20 pazienti al giorno, metà dei quali finiscono ricoverati'. A lanciare l'allarme è il direttore del Pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara di Modena Geminiano Bandiera.'A queste persone si sommano 4-5 pazienti ulteriori al giorno particolarmente gravi che arrivano dalla Rete ospedaliera provinciale - continua Bandiera -. Il grande problema è la capacità dell'ospedale di continuare ad accogliere pazienti a questo ritmo per un periodo lungo. Siamo in estrema difficoltà e ho forti sospetti che riusciremo a reggere ancora a lungo un impatto di questo genere, questo complica la gestione dei ricoverati dal punto di vista umano e gestionale e spesso siamo costretti a dimettere pazienti che non hanno nessuno a casa che possa accoglierli'.