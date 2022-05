Decennale del sisma, il racconto degli imprenditori

Dieci storie. Dieci storie di imprenditori, dieci storie di persone, dieci storie per raccontare la stessa tragedia: il terremoto. Sono quelle che Cna Modena ha pubblicato per ricordare quanto ha vissuto il nostro territorio.'Sono passati dieci anni – racconta Cesare Galavotti, presidente della CNA dell’Area Nord – da quei terribili momenti che nessuno ha dimenticato. Anni durante i quali abbiamo cercato di stare vicini alle imprese in tutti i modi, sin dai primissimi momenti, prima sotto tende allestite qua e là, poi con tante iniziative e attività per cercare di agevolare la ricostruzione, animati da una consapevolezza: essere tutti parte della stessa comunità. Addirittura, proprio a Mirandola, per dare un segnale importante, Cna ha voluto organizzare l’Assemblea Annuale Nazionale, un momento che nessuno, né qui né a Roma ha dimenticato'.Ad offrire la loro testimonianza imprenditrici ed imprenditori dei dieci comuni del cratere per raccontare paure, emozioni, dolore per chi nel sisma ha perso la vita, ma anche l’impegno e le speranze. Nel video sopra Paolo Vincenzi della S.E.C. Società Edile Concordiese srl Concordia.