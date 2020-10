Dieci anni de La Fenice, l'isola felice dell'R-Nord

Può essere considerata, con tutti i meriti, come l'isola felice all'interno dell'R-Nord. Un'isola che c'è, perché non è un luogo della fantasia, anzi, nel suo essere, è parte integrante del luogo in cui si staglia. Perché entrando nei locali, nella palestra, negli uffici della scuola di danza e di fitness e di un centro di attività motoria che oggi conta 400 iscritti, sembra davvero di entrare in un oasi ben lontana da quel mondo che il comparto R-Nord è, nella realtà e nella rappresentazione. Vittima di una mancata riqualificazione pubblica, urbana e sociale che ancora oggi, al contrario di ciò che doveva essere, la conferma come una delle aree di Modena più floride dello spaccio di droga in città.Per questo il centro La Fenice, nato all'R-Nord nel 2010 proprio nell'ambito del progetto di riqualificazione pubblica del comparto, spicca nella sua unicità per il valore che rappresenta non solo come riferimento per gli amanti della danza moderna, e delle attività motorie per tutte le età, ma per la sua funzione sociale all'interno del comparto stesso. In una sorta di convivenza, come nella convivenza degli opposti, come in un gioco delle parti di una stessa realtà giocata tra il bello delle luci, dello sport, della sana aggregazione sociale in luoghi puliti e luminosi, e il buio dell'isolamento e del degrado sociale, della piaga della droga spacciata nei cortili che lo circondano, nella galleria che lo attraversa, e della prostituzione, consumata nei monolocali dello stabile dalle pareti grigie e screpolate.La Fenice, in questo, costituisce un'oasi, senza essere però essere distaccata dal problamatico contesto in cui si trova, anzi è forse il contrario. Anche nelle ore serali e notturne, quando le luci delle ormai pochissime attività commerciali rimaste (dopo l'abbandono dell'area da parte di negozi e attività di servizio la più importante è rappresentata dallo storico supermercato Coop che a fatica e che enormi spese e danni, continua a fronteggiare l'offensiva della criminalità e del degrado che ha provocato indirettamente anche la chiusura del bar a marchio), si spengono, lasciando spazio alle presenze che attive durante il giorno trovano nella sera la loro dimensione ideale in cui agire. Trasformando quella galleria sulla quale affacciano le due principali scale di accesso agli oltre 170 piccoli appartamenti presenti (più della metà acquistati dal Comune), in terra di nessuno, dove anche il punto di Polizia Locale viene chiuso incredibilmente alle ore 16 e il porteriato sociale è stato cancellato. Galleria nuovamente capace, anche nelle scorse settimane, di attirare l'attenzione dei media nazionali per la florida attività di spaccio e prostituzione. Galleria sulla quale si affaccia anche l'accesso diretto al centro La Fenice, una sorta di 'binario nove e tre quarti', capace di portare in un'altra dimensione, quella del centro danza, dove è florida un'altra attività: quella legata alla danza e alle attività motorie, dal Judo alla ginnastica, e dove troviamo, come invitati alla festa per i dieci anni,, presidente di Lust, l'associazione che gestisce il centro. E' grazie a persone come lei che della danza e della lotta al degrado e di quella che viene concettualmente definita comehanno fatto la propria missione, che oggi il centro rappresenta una esperienza di riqualificazione riuscita nel mare di quelle che in quel comparto sono per lo più naufragate.Gianni Galeotti