'Difendiamo il nostro ospedale il punto nascita'

Contestano la decisione dell'Ausl di appaltare per l'estate parte del personale del reparto di ostetricia anche per il timore che questo atto sia il preludio alla chiusura del Punto Nascite. Sono i cittadini che hanno aderito all'appello lanciato solo ieri dal Deputato Lega e Capogruppo a Mirandola Guglielmo Golinelli e sottoscritto anche dall'ammninistrazione comunale presente questa mattina con sindaco e assessore Gandolfi al sit-in organizzato davanti all'ospedale. Ci sono cartelli che i cittadini portano in mano. Alcuni con una croce rossa con cui si evidenzia il no allo 'svilimento del personale interno sanitario' e altri con la spunta verde nei quali il messaggio è per il Si ad 'un vero potenziamento'Un provvedimento che comporterà una spesa extra di un milione di euro per dieci mesi, ovvero per 5mesi di appalto rinnovabile per 5 mesi e che evidenzia l'obiettivo dello smantellamento del punto nascite cittadino'.