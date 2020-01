Dopo i regali, i saldi

Apertura del nuovo anno all'insegna dei saldi. I commercianti non hanno nemmeno fatto in tempo a festeggiare il Capodanno che subito sono cominciati i saldi; nonostante le associazioni di categoria abbiano tentato di posticipare di qualche giorno, in molte regioni, compresa l'Emilia-Romagna sono già iniziati. I consigli non cambiano molto da un anno all'altro, ma l'attenzione e la consapevolezza prima di procedere all'acquisto, non è mai troppa. Attenzione, dunque, al reale importo degli sconti, a sconti troppo alti (come nel caso del 90%) così come l'affidabilità delle piattaforme on-line se si privilegia il web.Nella prima puntata del nuovo de Lo Spazio che sa, ne parliamo con Vincenzo Paldino, Presidente regionale U.Di.Con. Emilia-Romagna