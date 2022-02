Fanano: camion esce di strada, recuperato dall'autogru dei Vigili del Fuoco

Si sono concluse verso le 14.15 le operazioni dei Vigili del Fuoco necessarie per recuperare un mezzo pesante uscito di strada sulla via Ospitale nel comune di Fanano. Forse per il fondo reso sdrucciolevole dalla nevicata in corso il mezzo si è incrinato rischiando di cadere e rialtarsi nella scarpata. Nessuna conseguenza per l'autista che ha seguito le operazioni di recupero del mezzo poi trainato e guidato in condizione di sicurezza. La strada è rimasta bloccata durante tutte le operazioni di recupero. Sul posto la Polizia Municipale per rilievi e la gestione della viabilità