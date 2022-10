Gioco d'azzardo, il lockdown ha spostato i modenesi sull'on-line

Il caffè versato nella tazzina direttamente dallo smartphone: “Improbabile come vincere al gioco d’azzardo”. È lo slogan della campagna di sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo patologico, in procinto di partire a Modena dove viaggerà on line, su manifesti e cartoline, in autobus e anche a teatro grazie all’appuntamento in programma lunedì 10 ottobre, Giornata della Salute mentale, alle 21 al Teatro Tenda con lo spettacolo “Fate il vostro gioco”, ad ingresso libero.La campagna è promossa dal Comune di Modena attraverso il Gap, lo sportello per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e il Centro per le famiglie dove ha sede e dove oggi è stata presentata la nuova campagna di sensibilizzazione e l'attività dello sportelloSono 56 i primi colloqui effettuati nel 2022 allo sportello Gap per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico; di questi, 8 si sono trasformati in una vera e propria presa in carico presso altri servizi.Allo sportello si accede direttamente e gratuitamente il giovedì dalle 15 alle 19 e si può anche contattare telefonicamente (3925837487) o attraverso posta elettronica (azzardo@gruppoceis.org).Garantendo l'assoluto anonimato, al Gap gli operatori di Ceis Fondazione accolgono chi ritiene di avere un problema con il gioco o, più spesso, i familiari, visto che chi è affetto da ludopatia difficilmente riconosce di essere ammalato o di avere problemi economici per l’indebitamento. Lo sportello vuole dunque accompagnare ai servizi sanitari in grado di curare le dipendenze o a rivolgersi alle Forze dell’ordine nel caso di vittime di usura.Il messaggio che intende veicolare è semplice ma per nulla scontato: nel gioco d’azzardo sono sicure le perdite e improbabili le vincite. Il denaro giocato si riduce all’aumentare del numero di giocate perché più si gioca, più si perde. Il così detto “gioco sociale”, praticato saltuariamente e con moderazione, va distinto da forme di gioco problematiche, che possono arrivare a costituire una vera e propria dipendenza comportamentale. Lotterie, gratta e vinci, scommesse, bingo, slot machines e giochi online sembrano infatti innocui finché il giocatore non inizia a sentire la rincorsa alla vincita e il bisogno pressante di recuperare le perdite. Il gioco d’azzardo può sviluppare forme di dipendenza con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche e familiari.Eppure, il fenomeno è in continua espansione, utilizza modalità diverse, che vedono il diffondersi dei giochi on line e conquista maggiori fette di popolazione: dai giovanissimi agli anziani, facendo registrare un considerevole incremento degli assistiti per problematiche inerenti il gioco d’azzardo.Lo Sportello Gap, presso il Centro per le famiglie di via del Gambero 77, a Modena, offre ascolto e consulenza a giocatori e familiari, informazioni sui problemi del gioco d’azzardo e orientamento sulla rete dei servizi territoriali, incontri individuali e di gruppo per i giocatori e per i familiari.“La campagna di sensibilizzazione – spiega l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli – si inserisce in questa cornice con l’obiettivo di arrivare ai cittadini più esposti alla ludopatia, per aiutarli a prendere le distanze dal gioco d'azzardo prima che diventi una dipendenza e sostenere le famiglie minacciate dal sovraindebitamento. Mentre già da diversi anni si opera infatti per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico con i giovani all’interno delle scuole – continua Pinelli - i dati più recenti ci inducono ora a rivolgere gli interventi di prevenzione anche verso la fascia over 65, particolarmente esposta al rischio. Ed è strategico che la comunità intera si faccia portatrice, insieme ai servizi pubblici, di un messaggio così importante”.Nelle prossime settimane, saranno coinvolti nella campagna enti, associazioni e soggetti a vario titolo vicini alla popolazione anziana, che possono quindi sensibilizzare al problema e indirizzare allo sportello Gap, come i Comitati Anziani, i sindacati dei pensionati, ma anche i gruppi di Controllo di Vicinato, le polisportive, i medici di base, le farmacie, le associazioni di consumatori, il Centro Servizi del Volontariato e la promozione potrà essere estesa a ulteriori soggetti. A operatori e volontari sarà spiegato a quali campanelli di allarme prestare attenzione e come motivare le persone e i familiari ad accedere ai servizi per un aiuto.Le immagini e i messaggi della campagna saranno diffusi tramite diversi canali e dal 15 ottobre anche sugli autobus saranno esposti i sidebanner o tabelle adesive con il logo della campagna e il numero di telefono dello Sportello Gap a cui rivolgersi in caso di bisogno: 39225837487. Su cartoline, biglietti da visita e locandine della campagna il qr code che rimanda al sito della campagna: gap.comune.modena.it. Leggi e scarica le slide della dottoressa Chiara Gabrielli (Responsabile servizio dipendenze patologiche) Leggi e scarica le slide della dottoressa Annamaria Barbieri (Responsabile sportello GAP)Il caffè versato nella tazzina direttamente dallo smartphone: “Improbabile come vincere al gioco d’azzardo”. 