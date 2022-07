Grillo contro Di Maio: 'Giggino la cartelletta'

'La verità è che tutti questi sconvolgimenti che sono avvenuti nel nostro Movimento, tutte queste sparizioni da una parte all'altra, defezioni, sono causate da questa legge innaturale che è contro l'animo umano. C'è gente che entra in politica per diventare una cartelletta. 'Giggino la cartelletta' adesso è di là che aspetta di archiviarsi in qualche ministero della Nato e ha chiamato intorno a sé decine e decine di cartellette che, insieme a lui, aspettano, a loro volta, di essere archiviati come tante cartellette. Io non voglio morire come una cartelletta. Vorrei che la legge sui due mandati diventasse una legge dello Stato'. A usare queste parole in un video è il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo.'L'italia si merita una legge sui due mandati, una legge che non puoi cambiare di casacca in Parlamento, una legge elettorale proporzionale con lo sbarramento, una legge sulla sfiducia costruttiva - afferma Grillo -.