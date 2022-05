Huayra e Imola: gioielli Pagani da 2,6 e 6 milioni vestono piazza Mazz

la Pagani Huayra R è una hypercar per l'uso esclusivo in pista, dotata di nuovo motore V12-R, che sarà prodotta in serie limitata di soli 30 esemplari. Il prezzo è di 2,6 milioni di euroLa Imola è realizzata in soli 5 esemplari, già esauriti prima del lancio al prezzo di 5 milioni di euro + tasse, che per il mercato italiano portano il prezzo finale a 6.100.000 euro.I due gioielli di casa Pagani sono in mostra in questi giorni in piazza Mazzini in occasione del Motor Valley Fest. Le abbiamo 'incontrate' questa mattina. Tre minuti di immagini dedicati a loro