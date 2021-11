Il babbo natale ballerina? Un inno alla leggerezza, di cui abbiamo bisogno

'Questo Babbo Natale è un inno alla leggerezza. Dopo un periodo di paura e angoscia credo ce ne sia bisogno'. Lorenzo Lunati, creatore anche quest'anno, come gli scorsi, dell'immagine di babbo natale che in piazza XX settembre accompagna le festività, spiega così la rappresentazione di un babbo natale in tutù che si slancia vero l'alto in posa ed in abbigliamento da ballerina. Una immagine che ha suscitato divese critiche. 'Di cattivo gusto' per alcuni 'agghiacciante per altri', 'inadatto ai bambini e per il loro immaginario' per altri ancora. Le bacheche social di modenesi noti, anche sul fronte politico, spesso lo riportano con critica. Critiche che Lorenzo Lunati, già noto per avere realizzato, sempre in piazza XX settembre, altre immagini originali di babbo natale (ricordiamo quella dell'incidente con la slitta, e dell'uscita dal pavimento dissestato della piazza degli scorsi), supera spiegando cosa lo ha ispitato quest'anno. 'Lo slancio verso l'alto di una ballerina'. Non più pesantezza legata a pietre e traumi ma leggerezza. 'Mi sono ispirato ad una ballerina, al suo slancio quando si alza da terra e si eleva verso il cielo. Un gesto che in questo periodo va letto con un po' di ironia e ci serve aiuta a prendere le cose un pò meno sul serio'